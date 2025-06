C’è il ‘Soccer Dream’. Torneo di solidarietà allo stadio Recchioni

La ‘Soccer Dream Fermana’ è la realtà che sa coniugare sport, sorriso e divertimento per 22 giovani speciali dai 12 ai 58 anni, ognuno con diverse disabilità ma tutti con la stessa passione per il calcio e non solo. Qualche giorno fa i ragazzi e le ragazze di mister Marco Calcinaro hanno sfidato il mare grazie all’ invito di Daniele Malavolta e l’intero staff dell’associazione ‘Liberi nel Vento’. "Una mattinata durante la quale abbiamo provato, con successo, a guidare una barca a vela- ha raccontato Andrea Palazzetti, presidente della Soccer Dream - dopo qualche spiegazione sull’utilizzo del cordame e timone, siamo usciti in mare con diverse imbarcazioni ed equipaggi. Al rientro in porto, la felicità era stampata sul volto di ognuno di loro con grande soddisfazione anche dei familiari". Nell’attesa di ripetere la significativa esperienza, domenica alle 15, allo stadio ‘Recchioni’, la Soccer Dream Fermana sarà protagonista del torneo ‘Soccer Dream- Clown & Sweet’, un triangolare di calcio a 7 in cui lo sport si unisce al sorriso e alla solidarietà. Altre due le squadre coinvolte ovvero l’associazione ‘Magicabula’, ente non profit di clown dottori che da anni porta sorrisi e leggerezza nelle corsie ospedaliere del fermano; ‘FrollaLab’-microbiscottificio e laboratorio sociale che promuove inclusione lavorativa per giovani con disabilità. "Saremo in campo con un unico obiettivo: fare del bene giocando. Un evento ricco di ‘energia, sorrisi e condivisione’ per raccogliere fondi e sostenere il progetto ‘Il Tetto di un Sogno’- ha concluso mister Calcinaro- vorremmo realizzare la sede per la Soccer Dream: un piano terra dedicato a laboratori e attività per ragazzi con disabilità e un appartamento al piano superiore per supportare le prime esperienze di vita indipendente e autodeterminazione".