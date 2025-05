C’è il taglio del nastro per l’isola ecologica in Viale dell’Industria

Taglio del nastro per l’isola ecologica in Viale dell’Industria a Monterubbiano, inaugurata ieri alla presenza del sindaco Meri Marziali, gli amministratori comunali, il personale della ditta appaltatrice EcoInnova ed il presidente regionale di Legambiente Marco Ciarulli. Alla cerimonia hanno partecipato anche le ragazze e i ragazzi dell’istituto comprensivo Pagani, nel segno dell’impegno per la tutela dell’ambiente.

"La nostra nuova isola ecologica rappresenta un valore aggiunto indiscusso per il territorio e l’intera comunità monterubbianese – commenta il sindaco –. Come Amministrazione comunale siamo fieri di questo percorso di consapevolezza e crescita, perché l’attenzione all’ambiente riguarda tutti ed è cruciale per ognuno di noi. Grazie agli uffici comunali per aver guidato gli iter burocratici, al geologo Vincenzo Otera e a tutto il personale della ditta appaltatrice per la serietà e l’affidabilità dimostrate, oltre a coloro che hanno dato valore e supporto a questa operazione".

Durante la cerimonia, è stato ribadito il percorso che ha portato alla realizzazione dell’isola ecologica. "Era il 2023 – è stato ricordato – quando l’Amministrazione aveva scelto di aggiornare il modello di raccolta dei rifiuti".