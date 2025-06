C’è il torneo dei rioni. Un mix di fede e giochi

Un torneo dei rioni e una solenne processione del Corpus Domini: un mix di fede e giochi della tradizione che da stasera a domenica, animerà Casette d’Ete grazie al lavoro corale delle associazioni della frazione, Centro Giovanile Casette, Parrocchia SS Redentore, Associazione Genitori per Casette, Centro ‘Mondo Sociale’ Aps, Associazione Santa Croce, Arte nell’Arte, Bonsai Club 95, coordinate da Matteo Martoni e Andrea Iualè. Protagonisti saranno i quattro rioni: Piazza, Palombarone, Pinturetta e Fonte, impegnati in sfide avvincenti per aggiudicarsi il Palio.

Si parte stasera col Torneo dei ragazzi, dai 9 ai 17 anni (ore 20,30, Piazza Mazzini) che si confronteranno nella corsa coi sacchi, pesca delle paperelle, corsa cariola, corsa ostacoli con pallina, tiro al bidone. Domani (ore 19,15) la Santa Messa, presenti i rioni con i loro stendardi; alle 20, la processione del Corpus Domini; alle 22, il Torneo dei rioni versione adulti, nei giardini di via Nenni, con gare di corsa coi sacchi, tiro alla fune, basket gioco a campana, percorso a ostacoli con cucchiaio e uovo, minitorneo di bocce. Si chiude domenica, nel piazzale parrocchiale, dalle 20,30, con una serata di festa e cena e con la consegna del Palio 2025.