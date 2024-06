C’è il torneo tra le contrade. Under 20

Estate tempo di competizioni all’aperto, ma, a Fermo, il ‘Torneo tra le Contrade- Under 20’ ha un sapore particolare. I ragazzi fra i 15 e i 20 anni delle dieci contrade cittadine della Cavalcata dell’Assunta, per la prima volta tutte presenti, tornano a sfidarsi nel calcio a 5 durante la manifestazione al via stasera alle 20 presso l’area verde ‘Santa Croce’ (campetto del Crocefisso, ndr). Nel primo girono saranno impegnati i colori di: Pila, San Bartolomeo, Fiorenza, Castello e Molini Girola; nel secondo: Capodarco, Campiglione, San Martino, Campolege e Torre di Palme. "Ricco il calendario - ha spiegato Pierpaolo Paoloni, Priore di Pila organizzatrice del torneo insieme a un referente per ciascuna contrada - ogni giorno dalle ore 20 alle 23 saranno giocati tre incontri; il mercoledì, quattro gare con inizio alle 19. Le prime due classificate per ogni girone, accederanno alla semifinale e quindi alla finalissima (venerdì 5 luglio ore 22, ndr).

Dopo parecchi anni di stop,

lo scorso anno Campolege

ha ripristinato la sfida tra

i giovanissimi contradaioli; quest’anno è toccato a noi

in qualità di campioni in carica. Abbiamo adottato la formula del ‘torneo itinerante’: in futuro toccherà alla contrada estratta a sorte, organizzarlo nelle strutture esistenti nel rispettivo territorio. Grazie all’amministrazione comunale per il supporto; a Gugliemo

‘lu ticu’ Abbruzzetti e Amedeo Concetti per la disponibilità". g.c.