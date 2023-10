C’è la campagna vaccinale: "Non è solo per il Covid"

Vaccinarsi deve diventare un gesto spontaneo, un momento in cui si protegge se stessi e gli altri. Non c’è solo il Covid nei piani vaccinali dell’azienda sanitaria fermana, ieri i vertici, a partire dal direttore generale Gilberto Gentili, hanno parlato compatti proprio per tornare a ribadire l’importanza della prevenzione, delle vaccinazioni per il Covid, l’influenza e non solo: "Se il Covid ci dà meno problemi rispetto al passato, resta comunque una questione da cui difendersi, insieme all’influenza e a tante altre patologie per cui abbiamo i vaccini", spiega Gentili, in un anno anomalo, ci aspettiamo il picco di malati per dicembre". La direttrice sanitaria Simona Bianchi spiega che i soggetti fragili devono proteggersi dal Covid e dall’influenza ma anche dal fuoco di Sant’Antonio, alla cui vaccinazione in pochi aderiscono, dalla meningite pneumococcica, dalla polmonite. Ci si vaccina direttamente in reparto se si è in cura per patologie serie, per i dializzati, per gli oncologici. Per il resto della popolazione, in prima linea ci sono al solito i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie. La presidente dell’ordine dei medici, Anna Maria Calcagni, spiega che i vaccini sono l’arma che abbiamo per difenderci dalle malattie: "Oggi che la vaccinazione anti Covid non è più obbligatoria tocca a noi medici far passare il messaggio, vent’anni fa abbiamo fatto la prima vaccinazione anti-pneumococcico, con ottimi risultati tra gli ultra 65enni, oggi penso anche alle problematiche legate all’herpes, molto pesanti. Bisogna essere chiari, parlare con dati alla mano, isolare e smascherare le fake news". Il presidente di Federfarma, Marco Meconi, sottolinea il ruolo fondamentale della farmacia, specie nelle aree interne, quasi tutti i farmacisti del fermano hanno aderito alla vaccinazione antinfluenzale, più della metà sostiene anche quella del Covid che ha bisogno di strutture particolari per la conservazione del farmaco. Per i medici di medicina generale, oggi già sotto pressione per i tanti mutuati, sottolinea Paolo Misericordia: "Copriamo da anni con ottimi risultati la vaccinazione antinfluenzale, oggi c’è una certa stanchezza tra le persone e tocca a noi spingere per i vaccini anti Covid. Sappiamo che fare l’antinfluenzale e il Covid insieme è possibile e utile, sono due patologie oggi benigne, ma per persone fragili come gli anziani sono potenzialmente piene di complicanze". Sono 30mila le dosi a disposizione per il Covid: in questi giorni saranno distribuite sul territorio e l’obiettivo è tenere sana la popolazione, evitare di fermare l’economia del territorio con i lavoratori a letto con l’influenza e il Covid, evitare l’impatto per la struttura sanitaria, partendo dalla criticità del pronto soccorso che davvero non ha bisogno di nuovi utenti. Il vaccino è gratuito da 60 anni in su e per i i bambini dai 6 mesi ai sei anni che sono poi i portatori del virus. Con tutta probabilità i medici chiederanno di prenotare per fare il vaccino, c’è chi si organizza con delle figure infermieristiche per coprire le esigenze quotidiane e anche la vaccinazione, l’appello è del direttore del dipartimento prevenzione, Giuseppe Ciarrocchi, che raccomanda di vaccinarsi, "un’assicurazione che facciamo contro la malattia in forma grave ma anche verso mutazioni ulteriori".

Angelica Malvatani