C’è la consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido

Un paese che cresce perché crea opportunità di benessere. E’ Monsampietro Morico dove nei giorni scorsi, si è svolta la consegna dei lavori per la realizzazione dell’asilo nido. La nuova struttura del costo di circa 420mila euro, sarà pronta a dare accoglienza ai più piccoli, entro il 2024. L’asilo nido verrà realizzato in prossimità della nuova area di lottizzazione ‘Breccia’ dove risiedono numerose giovani famiglie e darà un servizio comprensivo di mensa. Il nuovo servizio alla comunità permetterà ai giovani genitori lavoratori di affidare i propri bambini ad una struttura sicura e curata da personale qualificato e allo stesso tempo, concederà nuove opportunità di impiego per la gestione della struttura stessa. "L’asilo nido è per la nostra comunità una grande novità – commenta Gualtieri – fortemente voluto per il raggiungimento di numerosi scopi, dall’Amministrazione che mi onoro di guidare. Sarà una preziosa opportunità di crescita che andrà a fornire maggiori servizi alle famiglie consentendo alle stesse una migliore gestione del lavoro e dei singoli impegni quotidiani. Allo stesso tempo – prosegue il sindaco – l’asilo nido consentirà ai bambini di rimanere nel proprio territorio di nascita fin dai primi mesi di vita, favorendo in questo modo, benessere sociale e maggior vivibilità, oltre a sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità". Il Comune di Monsampietro, tra i più colpiti del sisma del 2016 e come tutti penalizzato dalle lungaggini burocratiche della ricostruzione ferma per troppo tempo, da alcuni anni non solo ha ripreso la sua vitalità, ma ha iniziato a guardare avanti verso imponenti progetti, nuove costruzioni e nuovi servizi, volti ad incentivare la residenza locale, attrattiva turistica e benessere. "Il nido come le opere già realizzate e quelle in cantiere – conclude il sindaco – sono frutto di grandi impegni per il bene della comunità di oggi e di domani".

Paola Pieragostini