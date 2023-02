’Si riparte… correndo’: il calendario podistico regionale ricomincia da qui. Torna a Santa Petronilla oggi, dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, l’appuntamento con la marcialonga di San Valentino, giunta alla 30° edizione. L’evento, organizzato dal Centro Sociale di Santa Petronilla e dal Gruppo Podistico Rione Murato, con il patrocinio del Comune di Fermo, vedrà quattro partenze: alle 9 la 10 chilometri, alle 9.15 la 3 chilometri con una passeggiata ludico-motoria, alle 9.30 la 3 chilometri con la passeggiata con gli amici a 4 zampe e alle 9.45 a 3 chilometri con la passeggiata con passeggino e non. Premi ai gruppi, alle coppie, ai ragazzi ed alle ragazze under 14 e per tutti i partecipanti.

Sottolineano il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Scarfini: "Torna un appuntamento che da 30 edizioni a Santa Petronilla è sinonimo di festa, di grande partecipazione e che vede in questo quartiere arrivare tanti appassionati e sportivi provenienti anche da lontano".

Il centro sociale di Santa Petronilla che si riconferma, anche nel nuovo Comitato direttivo eletto da poco, punto di riferimento per un evento che è noto a livello regionale e non solo e che costituisce di fatto il primo appuntamento della stagione podistica delle Marche, per cui sono attesi molti atleti e appassionati anche da fuori regione. Non mancheranno il coinvolgimento e l’accoglienza sempre molto ospitali e calorosi da parte dei residenti e dei cittadini nei confronti degli atleti. Info e iscrizioni: 338.2885983 - 380.7666396 - 347.1313495