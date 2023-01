C’è la mostra dedicata ad Emilio Vedova E anche Raimondo Rossi

Ultimi giorni per visitare le mostre presso il Centro e Casa museo Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado. Le esposizioni ‘Vedova oltre il colore. Etica ed estetica del segno’ e ‘Gli Angeli del Vento’ di Raimondo Rossi saranno aperte da oggi fino a domenica tutti i giorni dalle 16 alle 19. Esprime grande soddisfazione il sindaco Giuseppe Forti per il riscontro che in termini di pubblico e critica. "La mostra dedicata alla grafica di Emilio Vedova ha portato migliaia di visitatori da tutta Italia e alcuni anche dall’estero – commenta Forti - anche le scuole del territorio hanno potuto fruire a titolo di gratuità di questa importante offerta culturale. La nostra progettualità non si esaurisce con la promozione dei beni liciniani, ma comprende anche la rassegna Incontri d’Arte che ci vede attivi tutto l’anno e l’adesione a iniziative regionali come Marche Storie che qui ha avuto un grande successo".