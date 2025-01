C’è la novità ’MountEcho’

Il programma della stagione culturale sangiorgese si arricchisce con la rassegna musicale "Mountecho". Lo rende noto l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti la quale spiega che dal 16 febbraio al 5 aprile la rassegna celebra i suoi dieci anni con un cartellone di eccellenze internazionali, unendo due teatri simbolo della regione: il Teatro delle Logge di Montecosaro e il Teatro Comunale di Porto San Giorgio: "Ci sono luoghi e momenti- commenta l’assessore - in cui la musica smette di essere intrattenimento e diventa un’esperienza. MountEcho’, giunto alla sua decima edizione, è uno di quei luoghi. Un festival che non si accontenta di suonare: esplora, immagina, connette. Quest’anno la rassegna si rinnova, estendendo il proprio respiro geografico e culturale per abbracciare le Marche intere, con quattro appuntamenti che promettono di lasciare il segno". Il Teatro delle Logge di Montecosaro, con la sua intima bellezza, resta il cuore pulsante della manifestazione, ma una novità promette di amplificare l’eco di questa proposta: il Teatro Comunale di Porto San Giorgio: "Un gioiello architettonico lo definisce Lanciotti - che, per la prima volta, si unisce a questa avventura musicale, regalando al pubblico un contesto ideale per assaporare suoni, storie ed emozioni che travalicano i confini. Quattro appuntamenti, quattro universi".