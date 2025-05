C’è la prima edizione della ‘Rassegna dei cori delle scuole elementari’

Inizierà oggi e proseguirà fino a sabato 17 maggio a Montegiorgio, la prima edizione della ‘Rassegna Nazionale dei cori delle scuole elementari’. L’iniziativa è stata annunciata a marzo scoro e si tratta di una novità accolta con grande entusiasmo dalle scuole del territorio: l’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio attraverso la dirigente Alessandro Pernolino capofila del programma; la dirigente dell’istituto ‘Da Vinci – Ungaretti’ di Fermo Maria Teresa Barisio e Giacomo Morroni referente della rassegna nazionale oltre ovviamente all’Amministrazione di Montegiorgio, che per questo evento ha messo a disposizione il Teatro Domenico Alaleona. Il programma prenderà il via questa mattina alle 9 al teatro Alaleona con le esibizioni in successione delle corali scolastiche: ‘Fracassetti’ di Capodarco di Fermo; ‘Via Tacito’ di Civitanova Marche; l’isc di Notaresco di Teramo e ‘Don Bosco – Battisti’ di Cerignola. Il programma proseguirà domani secondo le estrazioni effettuate, mentre venerdì 16 maggio a Fermo, si terrà un convegno rivolto a docenti e formatori sul tema della musica e neuroscienze, tutto questo all’interno del progetto ‘Cre-Attiva-Mente’ sviluppato nel programma del Polo ad orientamento artistico. L’obiettivo della manifestazione è diffondere il messaggio universale ispirato al concetto di musica come elemento di aggregazione, solidarietà, inclusione e uguaglianza. Ormai dai qualche anno l’assessore alla cultura Michela Vita, ha iniziato a definire Montegiorgio come ‘La città della Musica’ per effetto di una lunga tradizione storica e culturale legata alla musica, infatti esistono il copro bandistico e la corale Domenico Alaleona, il corso dell’istituto superiore ‘Medi’, numerosi gruppo musicali giovanili e un programma di lirica che ogni anno arricchisce la programmazione invernale, a tutto questo si aggiunge la rassegna nazionale per corali scolastiche.