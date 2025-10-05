C’è la rassegna ’Visioni del Futuro’. Tutto sul cinema di fantascienza

La città si prepara a vivere un ottobre all’insegna della cultura con la rassegna Visioni del Futuro, promossa dall’associazione Luci e Sentieri con il sostegno del Comune. Quattro domeniche dedicate al cinema di fantascienza, al teatro come luogo di incontro e alla convivialità.

Il sindaco Valerio Vesprini, nel suo intervento, ha rimarcato l’importanza di un lavoro condiviso: "Per noi è stato un riconoscimento in maniera apolitica sul lavoro svolto, vedere che in questa amministrazione si fa cultura ci rende orgogliosi. L’unione delle associazioni porta a risultati concreti e di qualità".

A raccogliere il testimone l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti, che ha ribadito la visione di un teatro come contenitore poliedrico: "L’idea è stata quella di trasformare il teatro in un luogo di incontro, capace di unire cinema, cultura e momenti conviviali. Con "Rosso di Sera" e ora con questa rassegna puntiamo in alto, e i numeri in costante crescita confermano che Porto San Giorgio è pronta ad accogliere sfide culturali sempre più ambiziose".

Il programma propone quattro capolavori del genere, introdotti dal critico Marco Rotunno che offrirà al pubblico chiavi di lettura e interpretazioni attuali: Metropolis di Fritz Lang (5 ottobre), 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (12 ottobre), Blade Runner di Ridley Scott (19 ottobre) e Interstellar di Christopher Nolan (26 ottobre). Ogni incontro si aprirà alle 17 con un’introduzione critica, seguirà la proiezione e si concluderà con un momento conviviale alla Sala Castellani, tra degustazioni enogastronomiche curate da produttori locali.

"Visioni del Futuro" diventa così un’esperienza immersiva, non solo visiva ma anche sensoriale, capace di fondere cinema, arte e socialità. Una rassegna che, come sottolineano gli organizzatori, invita a guardare oltre e a vivere il teatro come finestra aperta sull’universo.