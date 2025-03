C’è l’iniziativa ‘amArti Donna’ promossa dalla Lilt

L’iniziativa ‘amArti Donna’ promossa dalla Lilt per domani sera (ore 21,15, sala Gigli) col patrocinio del Comune e della Commissione Pari Opportunità di Porto Sant’Elpidio, è qualcosa di più di un semplice concerto dedicato in primis alla donna, alla sua rappresentazione nell’arte, nella poesia. E’ l’ulteriore occasione per i volontari Lilt di parlare di prevenzione e illustrare questa ed altre iniziative legate alla mission della Lega per la lotta ai tumori. "Iniziative come questa – ha convenuto anche il sindaco Massimiliano Ciarpella presentando la serata di domani – rappresentano l’incontro tra due diritti fondamentali: quello alla salute e quello alla cultura" ed ha evidenziato come la comunicazione su temi così importanti non possa avvenire per compartimenti stagni ma essere frutto di un’interazione tra diversi ambiti "e serate come questa sono un dono per la città e un modo per abbracciare un pubblico più ampio su temi cruciali". Concetti ribaditi e condivisi dall’assessore alle PO, Elisa Torresi e dalla presidente della Cpo elpidiense, Laura Iannone. Il vicepresidente della Lilt del fermano, Federico Costantini, presente con due volontarie Lilt, Paola Pandolfi (è anche membro della Cpo) e Eleonora Ciaralli, ha illustrato le altre iniziative del fine settimana: sabato 8 marzo giornata di visite ed ecografie senologiche per le donne di Lido Tre Archi e il 9 marzo la Pedalata Rosa per la prevenzione (bike park di Fermo, dalle 8,30). Nella serata di domani, condotta da Angelica Malvatani, si alterneranno le musiche di Daniele Astorri e Alessandro Marziali (chitarra e voce), Rita Celanzi (violino); Annamaria Braconi (soprano), alle poesie declamate da Moira Marini, all’intervento su ‘Il seno nell’arte’, di Alessandra Sollini e su ‘Prevenzione come atto d’amore’ di Luigi Acito (senologo Lilt Fermo). Ingresso libero