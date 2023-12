C’è lo spettacolo ’La fattoria degli animali’

Domenica torna il teatro per ragazzi e famiglie con lo spettacolo "La fattoria degli animali" (ore 17). In scena entrerà la compagnia laziale "Teatro Bertolt Brecht" con la divertente versione tratta dal capolavoro di George Orwell, uno spettacolo giocato tra attori e pupazzi, una storia buffa e paradossale che, a distanza di anni, continua ad essere un incredibile specchio del nostro mondo. E’ possibile acquistare i singoli biglietti per qualsiasi data del cartellone anche on line sul sito www.ciaotickets.com, (costo 6,50 euro più uno per la prevendita). Domenica mattina, dalle ore 10 alle ore 12, sarà possibile effettuare la prenotazione telefonica al numero 335.5268147 (costo 6,50 euro), il botteghino aprirà alle 15,30. Lo spettacolo sarà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra i presenti.