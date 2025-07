C’è lo stop alla centrale a biometano

Il Comune ferma la centrale a biometano a San Marco, sembra non ci sia più spazio per un impianto fortemente impattante sulle campagne del territorio. Per il comitato nato proprio per dire no alla centrale si tratta di una decisione giusta, ma arrivata in ritardo: "Con la conferma del diniego alla realizzazione della centrale a biometano in località San Marco alle Paludi, il Comune di Fermo certifica ufficialmente quanto i cittadini avevano segnalato e denunciato da oltre 14 mesi. È una buona notizia. Ma è anche una notizia che solleva domande, e lascia aperte innumerevoli questioni. Questo diniego, infatti, arriva dopo un lungo periodo in cui il comitato ha chiesto trasparenza, vigilato sugli atti, sollevato criticità documentate. In questi 14 mesi il Comune in realtà non è stato immobile, anzi ha continuato a chiedere integrazioni al privato a spron battuto, alimentando di fatto la procedura, anziché sospenderla o annullarla per manifesta incompletezza al momento della sua trasmissione in regime di silenzio-assenso. Tanto più che il sindaco Calcinaro, in più occasioni, ha dichiarato che l’impianto "non avrebbe creato particolare disagio", ignorando l’impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sui Comuni limitrofi. Viene allora da chiedersi: di chi è davvero il merito di questo stop definitivo? E per quale motivo non è stato fatto prima?".

Il comitato spiega che non ci possono essere negoziazioni quando non c’è un dialogo costruttivo: "Il sindaco — e avvocato — Calcinaro insiste inoltre ad essere "amareggiato" perché il Comitato non ha presentato ricorso al TAR. Una dichiarazione che continua a lasciarci perplessi. Perché chi esercita la professione forense dovrebbe sapere bene che il ricorso si presenta — come già da noi chiarito — contro un atto amministrativo espresso, non contro dichiarazioni unilaterali prive di valore. Nessun atto di assenso, o anche solo istruttorio, è stato mai finalizzato dal Comune, per cui la pubblicazione sul BUR non rappresenta qualcosa di oppugnabile. Viene da chiedersi se quell’invito insistente a "fare ricorso" fosse mirato, più che altro, a non assumersi una responsabilità amministrativa e politica netta e, al tempo stesso, giustificarsi con il privato parandosi dietro ai cittadini". Il comitato intanto annuncia già una nuova pubblica assemblea aperta alla cittadinanza. Sarà l’occasione per condividere il lavoro svolto in questi mesi e chiedere al Comune di Fermo — e a tutte le forze politiche, nessuna esclusa — di mettere a punto una variante urbanistica per l’area della bassa Valtenna, sede di un futuro parco fluviale sovracomunale.