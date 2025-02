C’è l’ok alla variante Tod’s per il grande polo logistico

E’ stato dato il via alla variante Tod’s, quella che dovrà portare alla realizzazione di un importante polo logistico del Gruppo presieduto da Diego Della Valle, in posizione confinante con l’attuale centro direzionale e complesso industriale della zona Brancadoro. L’ok alla storica ditta di Casette è arrivato dalla giunta del sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi: "Abbiamo avviato il percorso di questa variante che porterà all’adozione definitiva prevista entro giugno" spiega Ubaldi, parlando di un confronto iniziato con tecnici e progettisti della Tod’s subito dopo l’estate e relativo ai circa 15 ettari di terra del Villaggio del Lavoro di Piane Chienti acquistati da Della Valle.

Ma cosa prevede la variante? "Una nuova perimetrazione che comprende tutte le aree di proprietà Tod’s; la conservazione del sistema della viabilità pubblica; la sistemazione delle infrastrutture stradali esistenti; la modifica delle Nta con la previsione dei parametri per insediamenti di logistica. Insomma – sintetizza il sindaco, riconoscendo il lavoro svolto dagli assessori all’urbanistica, Lucio Melchiorri, e ai lavori pubblici Giacomo Beverati, e dai dirigenti di riferimento - sarà un polo logistico importante".

Sulle tempistiche si tratta invece di qualche mese: "Contiamo fra giugno e luglio di arrivare alla firma della convenzione. La speranza è che entro il 2025 inizino i lavori anche se dalla Tod’s, hanno già detto che la parte più consistente dell’operazione sarà nel 2026". Cosa significa questo passaggio per il Comune? Con l’acquisto dei lotti, il gruppo Tod’s si era impegnato a versare circa 16 euro/mq per le opere di urbanizzazione primaria (per un totale di 816mila euro) e 5 euro/mq per quelle secondarie (corrispondenti a 256mila euro). "Tod’s realizzerà opere per 1milione 26mila euro. I lavori per realizzare l’acquedotto, dando una risposta a una esigenza storica di quella zona, li farà il Comune, utilizzando 350mila euro dell’urbanizzazione primaria riservandosi di utilizzare parte dei 256mila euro di proventi dell’urbanizzazione secondaria qualora la somma non fosse sufficiente". Ricapitolando per l’urbanizzazione della zona, è stata avviata un’operazione per complessivi 1,6milioni di euro.

Marisa Colibazzi