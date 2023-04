C’è l’open week all’ospedale Murri

L’ospedale Murri di Fermo partecipa all’open week sulla salute della donna organizzato dalla Fondazione Onda. Sono due i servizi gratuiti rivolti alla popolazione che verranno proposti nei prossimi giorni. Il primo, a cura della Uoc di medicina interna – reumatologia, si svolgerà il 18 aprile, con l’esecuzione di una densitometria ossea senza radiazioni ionizzanti, a cura della dottoressa Antonella Farina. Gli esami si svolgeranno al distretto sanitario di Porto San Giorgio, al primo piano, dalle 8.30 alle 13.30. I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione telefonica che si potrà effettuare oggi ed eventualmente domani mattina, dalle 10 alle 12, contattando il numero telefonico dedicato 3351996239. La seconda iniziativa, a cura della Uoc di neurologia, si terrà il 21 aprile, con esecuzione di elettromiografia del tunner carpale, da parte della dottoressa Isabella Paolino, all’ambulatorio neurologico alla sede ex Inam di Fermo in via Gigliucci 1, dalle 9 alle 14. Anche in questo caso i posti sono limitati e le prenotazioni obbligatorie, contattando nella mattinata del 18 aprile (ed eventualmente del 19 aprile), dalle 10 alle 12, il numero 3351996239. Possono richiedere l’esame le donne lavoratrici di età compresa tra 20 e 55 anni. L’Open week promosso da Fondazione Onda tocca la sua ottava edizione, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.