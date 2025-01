C’è l’opera lirica. Al teatro Alaleona in scena ‘La Boheme’

Primo grande appuntamento al teatro Domenico Alaleona con la stagione musicale con ‘La Boheme’. L’appuntamento è fissato per oggi alle 21,15 con una delle più celebri opere del Maestro Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte. L’opera, considerata dai più il capolavoro pucciniano su libretto di ‘Illica e Giacosa’, rientra nella programmazione del Comune di Montegiorgio in collaborazione con l’associazione ‘Dms per il Teatro’ di Montegiorgio e realizzata dal Rolf e vede la partecipazione di cantanti di fama nazionale fra cui Gianmarco Latini, Rachele Barchi, Ettore Nova. L’ensemble orchestrale ‘Giacomo Puccini’ il coro Lirico Romano. Maestro direttore e concertatore Marco Gatti per la regia di Alberto Paloscia. Lo spettacolo portato sul palco in forma semi scenica, è comunque una grande occasione di per ascoltare le grandi emozioni trasmesse dall’opera rossiniana, conosciuta e amata in tutto il mondo. Per le prenotazioni è disponibile la biglietteria presso tutti i punti vendita di Ciaotickets.