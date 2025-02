"C’è ottimismo, punto sui colori"

E’ un momento tutt’altro che roseo per il distretto calzaturiero ma il panorama produttivo marchigiano, fermano in particolare, continua a essere in grado di guardare a un futuro che si vuole a colori, "con ottimismo e fiducia. Per questo abbiamo scelto di puntare su un sunshine mood" spiega Elisabetta Pieragostini, ceo del suolificio Dami, anticipando la filosofia delle novità che saranno presentate al Lineapelle in programma alla fiera Rho – Milano, dal 25 al 27 febbraio.

La nuova collezione primavera estate di fondi per calzature è stata pensata con un arcobaleno di colori, ognuno dei quali è stato scelto per ‘fotografare la modernità’ attribuendo a ogni fase creativa un carattere cromatico distinto. L’idea è di restituire ‘a colori’ l’avanguardia della moda contemporanea, e di farlo col piglio di un’impresa che da oltre mezzo secolo interpreta un Made in Italy dinamico, anticipando le conquiste della sostenibilità ambientale, dell’alta tecnologia e dell’inclusione.

"Abbiamo scelto di utilizzare colori, tonalità e sfumature per tracciare le tendenze e le speranze che tingeranno le prossime primavera ed estate" aggiunge la Pieragostini. Il mood che ha ispirato le nuove collezioni di fondi in Etpu (leggeri, flessibili, riciclabili al 100% e con densità 0,2%) si manifesta nell’Orange Energy; nella versione ‘Essence’; nel ‘Lì-Là’.

Al Lineapelle, nello stand (padiglione 22) i visitatori entreranno in contatto col mondo creativo Dami, immergendosi nella stampa 3D, nell’AI, nel passaggio dall’analisi dei prototipi alla ingegnerizzazione e industrializzazione dei prodotti, "facendo attenzione al riutilizzo della materia prima, a un mix di materiali diversi e alla personalizzazione dei prototipi. La mission – conclude la Ceo – è disegnare i prossimi passi del futuro dello stile, a colori".

m.c.