C’è Paolo Cevoli al teatro Dell’Aquila

Teatri in festa. Cinque giullari per Francesco fa tappa al Teatro dell’Aquila di Fermo con Paolo Cevoli in un vero e proprio one man show all’insegna dell’improvvisazione con battute ’a raffica’ all’insegna della comicità intelligente che da sempre contraddistingue gli spettacoli dell’artista. Appuntamento questa sera nel salotto buono della città, TeatrinFesta è una manifestazione nata su iniziativa della Regione Marche che intende valorizzare in maniera ancora più efficace il prezioso patrimonio di teatri della regione, definita la "Regione dei teatri" poiché vanta una "densità" di teatri storici che non ha eguali nel territorio italiano. Cinque giullari per Francesco è il titolo della prima edizione che si svolge fino all’8 giugno, curata da Davide Rondoni, in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi. Inizio ore 21. Ingresso gratuito, prenotazioni presso biglietteria del Teatro dell’Aquila 0734 284295.