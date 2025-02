C’è Perroni al teatro dell’Aquila. Va in scena ’La Fine del Mondo’

Divertirsi per regalare divertimento, per portare emozioni in musica, cambiando sempre. È il senso della storia di Andrea Perroni, protagonista di una carriera poliedrica tra cinema, televisione e teatro, che torna in scena con ’La Fine del Mondo’, preludio ad un tour che prenderà ufficialmente il via in autunno e che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione culturale. Lo spettacolo farà tappa al Teatro dell’Aquila di Fermo venerdì 28 febbraio. L’evento, prodotto da Sbam produzioni e Sbmanagement, gode del patrocinio del Comune di Fermo, lui, Perroni, torna a Fermo volentieri: "Ci sono stato molti anni fa con Max Giusti, il teatro dell’Aquila mi è familiare, la mia famiglia peraltro è originaria del maceratese dunque quell’aria è per me aria di casa. mio nonno, da cui ho preso gli occhi e le vena artistica, era amico di Aldo Fabrizi, ha vissuto quel periodo artistico. Il pubblico di Fermo è un ottimo test per me e questo show, so di trovare gente felice che va a teatro senza pregiudizi". Reduce dal recente successo cinematografico in "Dove osano le cicogne" di Fausto Brizzi, pellicola che ha consacrato ulteriormente il suo talento grazie al caloroso plauso di pubblico e critica, Andrea Perroni torna alle sue radici teatrali con un’opera che promette di coniugare riflessione e ironia, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tanto esilarante quanto profondo. Ma la fine del mondo è una minaccia? "In realtà abbiamo pensato ad un titolo che alludesse a qualcosa di positivo, qualcosa di veramente bello. Anche se poi un po’ di fine del mondo la respiriamo quasi, coi problemi dell’ambiente, adesso anche il Papa non sta tanto bene, crollano le nostre certezze". Sempre idee nuove e pensieri belli per Perroni, capace di passare dalla radio al cinema, sempre con il cuore su un palcoscenico: "Il teatro è per me casa, è un luogo dove mi sento libero, mai stato sotto padrone. Faccio spettacolo da 27 anni, ne avevo appena 19 quando ho iniziato eppure continuo a divertirmi delle cose anche cambiando sempre, lasciando andare quello che non serve più. Quello che so di portare a teatro è la sincerità, anche perché so che il pubblico lo capisce se non sei autentico e voi fermani soprattutto siete attenti e consapevoli". Partendo da un’affascinante ipotesi scientifica — secondo cui il cervello continuerebbe a funzionare per 15 minuti dopo l’arresto del cuore — Perroni intreccia, con la sua inconfondibile maestria, una narrazione che analizza le contraddizioni del nostro tempo. La risata emerge come unica certezza, una forza universale capace di esorcizzare le ansie del futuro, ma ci saranno spazi di musica? "Per forza, la musica è per me imprescindibile, porto la mia chitarra e poi mi esprimo anche con quel linguaggio, è una delle mie tante anime". "La Fine del Mondo" è pronta a conquistare il pubblico, regalando una serata indimenticabile tra emozioni, risate e riflessioni. Info Biglietteria del teatro 0734.284295, Angelica Malvatani