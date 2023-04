C’è Pian del Bruscolo La Fermo NPN ora non può sbagliare

Il campionato di serie C di pallanuoto è giunto all’undicesima giornata, oggi nella piscina comunale di Fermo, alle 19,15, la Fermo NPN disputerà la seconda giornata del girone di ritorno contro la Pian del Bruscolo. Nonostante l’assenza dei due mancini fuori per problemi fisici, la squadra fermana non può compiere passi falsi per poter sperare di uscire dalla zona play out. Alla partita di andata finì 12 a 5 per la NPN ma i padroni di casa ce la devono metter tutta; anche se il Pian del Bruscolo risulta attualmente ultimo in classifica con zero vittorie, darà sicuramente battaglia in acqua sperando in un passo falso. Lo sa bene il mister Luca Sorcionovo, il capitano Giacomo Carducci e tutti i ragazzi in distinta che oltre agli intensi allenamenti settimanali, potranno contare anche sul loro caloroso e festoso pubblico giallorosso.