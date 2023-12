C’è ’Risate in scena’. Cirilli, Camilli e Vernia con tre nuovi spettacoli

Ai sette spettacoli della stagione di prosa del Teatro delle Api si aggiungono altri tre titoli con Gabriele Cirilli, Paolo Camilli (elpidiense, ormai cittadino del mondo e già ospite alle Api) e Giovanni Vernia con tutte nuove produzioni, per la rassegna ‘Risate in scena’ organizzata da Eclissi Eventi con l’assessorato alla cultura. Una proposta che si affianca al cartellone di prosa in corso nell’ambito del quale il 20 dicembre tornerà sul palco delle Api a distanza di qualche anno, Paola Minaccioni, nel brillante e divertente monologo di stand up comedy ‘Stupida show’. Gli attori della rassegna ‘Risate in scena’ sono comici di successo, amati dal pubblico, ognuno con la sua caratteristica cifra stilistica, tutti accomunati dal talento di divertire con leggerezza e intelligenza. "Amministrazione e agenzia hanno l’obiettivo comune di voler offrire al pubblico un’esperienza ampia e varia, per far vivere il teatro secondo diverse sfaccettature – fanno sapere gli amministratori – tant’è vero che il tema delle serate sarà ‘Una risata allunga la vita’". Si parte il 20 gennaio con Cirilli in ‘Nun te regg più’, il 4 febbraio Camilli in ‘Sconfort zone’, il 9 marzo in prima regionale ‘Capafresca’ di Vernia. Gli amministratori sono ancora ebbri del grande entusiasmo con cui è stata accolta la stagione di prosa, validamente supportata da un cospicuo numero di nuovi abbonati. "Un segnale della voglia di teatro che ci motiva ad ampliare le proposte – la chiosa del sindaco Massimiliano Ciarpella – e per questo abbiamo accolto con favore un’ulteriore rassegna umoristica". "Volevamo un teatro vivo, aperto a molteplici proposte e collaborazioni – aggiunge l’assessore Elisa Torresi – e ci stiamo muovendo in questo senso".

Marisa Colibazzi