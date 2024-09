C’è stata la consegna dei lavori per il presidio sanitario di Petritoli

Cambia, cresce e si precisa l’offerta sanitaria del fermano. Il direttore generale dell’Ast di Fermo Roberto Grinta parla di svolta per il presidio sanitario di Petritoli. Per la struttura sanitaria petritolese, infatti, è terminata la fase di verifica del progetto e ieri si è proceduto con la consegna dei lavori per il miglioramento sismico della struttura con contestuale inizio dei lavori. Il progetto, si ricorda, è finanziato con fondi Pnrr per un importo pari a un milione e 650 mila euro. Il termine dei lavori, monitorati dalla Direzione Ast e dall’Ufficio tecnico dell’azienda sanitaria fermana di concerto con la Regione, è previsto per la fine del 2025. "Un’occasione fondamentale per riqualificare il Distretto sanitario di Petritoli, quella arrivata dai fondi Pnrr su una struttura molto importante per tutto il territorio. I fondi, ricorda ancora Grinta, consentiranno la riqualificazione, il consolidamento antisismico e la messa in sicurezza di un’ala della struttura. Tutti i lavori da fondi Pnrr, assegnati con gara nazionale Invitalia, dovranno essere conclusi entro fine 2025". "Gli interventi previsti dal Pnrr procedono a pieno regime – dichiara l’assessore Saltamartini –. Con l’avvio dei lavori mettiamo in sicurezza la struttura".