C’è Stefano Fresi al Teatro Romano ‘Dell’amore, della guerra e degli ultimi’

Un nuovo prestigioso appuntamento attende il pubblico del Teatro Romano di Falerone: domani alle 21,15 sarà protagonista Stefano Fresi con lo spettacolo ‘Dell’Amore, della guerra e degli ultimi’, un intenso omaggio all’universo poetico e musicale di Fabrizio De André. Sul palco, accanto a Fresi, ci saranno la voce e il sax di Cristiana Polegri e la chitarra di Egidio Marchitelli. Insieme, guideranno gli spettatori in un percorso che intreccia canzoni immortali, pensieri tratti dai diari di De André e monologhi originali, costruiti attorno a tre temi centrali dell’opera del cantautore: ovvero l’amore, la guerra e gli ultimi. Uno spettacolo da gustare all’interno del Teatro Romano di Piane di Montegiorgio, un successivo scenario naturale all’interno del parco archeologico ‘Falerio Picenus’. "L’idea – spiega Stefano Fresi – è nata da una partecipazione al Faber Festival di Tempio Pausania, un paio di anni fa. Mi piace far scaturire una canzone da un contesto. Per fare un esempio, Cristiana Polegri recita un monologo di una prostituta costruito con immagini e parole tratte da diverse canzoni sull’argomento, come ‘Via del Campo’ e ‘La città vecchia’, e questo discorso si chiude naturalmente con ‘Bocca di rosa’. È una sorta di contenitore narrativo che porta poi alle varie canzoni". Rileggere oggi De André attraverso le lenti dell’amore, della guerra e degli ultimi non è solo un omaggio, ma anche una conferma della sua forza dirompente. "Portare in scena l’universo poetico di De André significa dimostrare, anche se non ce ne sarebbe bisogno . continua Fresi - l’incredibile modernità e attualità del suo messaggio". Fondamentale è anche la complicità artistica e umana con i compagni di viaggio sul palco. "La nostra vicinanza aiuta molto – conclude l’attore e musicista –. Cristiana ed Egidio sono artisti sensibili alla dimensione teatrale della musica. Ho scelto di vestire Cristiana con un abito rosso, simbolo dell’amore, ed Egidio con una divisa militare, a rappresentare la guerra. Sarà un privilegio poterlo portare in scena in un luogo che custodisce una memoria storica così importante. Ho sempre creduto che il luogo in cui uno spettacolo prende vita partecipi attivamente alla sua riuscita, non solo per la bellezza in sé ma per l’anima che porta con sé". I biglietti sono disponibili sul circuito CiaoTickets, online e nei punti vendita autorizzati. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 392 4450125.

Alessio Carassai