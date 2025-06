C’è ’Voci da Gaza, voci per Gaza’

A Porto San Giorgio le parole diventano ponti: ’Voci da Gaza, voci per Gaza’. Un’iniziativa culturale dal profondo valore umano e civile animerà Villa degli Oleandri alle ore 18,30 di questo pomeriggio dove prenderà il via la maratona di lettura ’Voci da Gaza, voci per Gaza’, organizzata dalla Società Operaia G. Garibaldi ApS. L’invito è rivolto a soci e cittadinanza per condividere un momento di riflessione collettiva, al di là delle distanze geografiche, su quanto accade nella Striscia di Gaza. Al centro dell’evento, la lettura de "Le chiavi di casa", intenso testo del giornalista palestinese Sami Al-Ajrami, tratto da un diario scritto in condizioni estreme, dove la guerra e l’assedio non cancellano la dignità di un popolo. Le "chiavi di casa" non sono solo oggetti: diventano simboli di memoria, appartenenza, desiderio di ritorno, in una terra dove le case spesso non esistono più, ridotte in macerie da conflitti ricorrenti. L’immagine scelta per la locandina dell’evento – file di figure velate inginocchiate tra rovine fumanti – evoca con forza la dimensione del dolore collettivo. Questo non è solo un evento di solidarietà, ma un gesto consapevole, per ridare voce a chi, sotto le bombe, continua a raccontare.