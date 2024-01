C’è voglia di festa. Le befane del Cai danno spettacolo. Acrobazie e caramelle

Ha sofferto un po’ la minaccia maltempo, la concorrenza della partita della Fermana e anche di Cristina D’Avena a Porto San Giorgio ma è comunque arrivata, la befana a Fermo, con tutto il carico di allegria che porta con sé. È un congresso internazionale quello che si tiene in città ormai da 26 anni, ad aprire la festa le befane del Cai che come da tradizione scendono dalla facciata del palazzo comunale, con le scope, le caramelle, i cappelli e il sorriso che ci vuole. Scendono e trovano comunque tanti bambini col naso su in su e intanto in piazza erano allestiti gli spazi di associazioni e centri sociali, a partire dalla Croce Verde, Mondo Sommerso, i Centri Sociali di Campiglione, San Marco, Santa Petronilla, i Musei di Fermo, Associazione "Viva Vittoria", Ludoteca Riù con la cooperativa Il Picchio. A salutare tutti i volontari che si sono messi a disposizione per un pomeriggio comunque di festa l’assessore Mirco Giampieri, insieme con Samuela Baiocco dell’ufficio Servizi sociali del comune che come sempre si è spesa per coordinare tutte le attività. Un po’ di pioggia ma nemmeno troppo freddo, per l’ultima delle feste in programma per il Natale che si prepara per andare in archivio, dopo giorni record, eventi affollatissimi, presepi suggestivi e ospiti illustri. L’assessore Giampieri ha sottolineato il valore di una festa che vede il contributo di tante realtà, tutte impegnate per amore di Fermo, per restituire soprattutto ai bambini giorni di magia e di bellezza, anche col naso lungo della befana, la sottana rotta, le scarpe sfondate e il carbone nella calza: "Il congresso delle befane è una tradizione che non delude, le famiglie fermane aspettano con emozione questo appuntamento e come sempre c’è stato divertimento e allegria, anche se le feste stanno finendo e il cielo minaccia pioggia".

C’era ancora voglia di festeggiare a Fermo, voglia di musica, di condivisione, di emozioni da vivere insieme. Così la notte antecedente l’Epifania ancora una volta la piazza si è trasformata in una discoteca a cielo aperto, per un evento che prendeva le mosse dalla pista di pattinaggio per riempire di musica dance tutto il centro storico, tra ricordi e sorrisi. Il sindaco Paolo Calcinaro non ha mancato di sottolineare la gioia di vedere una piazza viva e vissuta, alla consolle dj noti e affermati del territorio, da Gianluca J a Andrew dj, fino a Alessandrino e Oriano, volti noti alla gente della notte. E davvero in tantissimi sono passati di qui, per vivere un’altra notte all’insegna del divertimento che non ha dato segni di eccesso. Dal profano al sacro, nella chiesa di Sant’Antonio sempre venerdì sera è andata in scena l’esibizione del coro del liceo scientifico, diretto dalla maestra Moschella, un momento di straordinaria emozione con le voci dei ragazzi che davvero hanno raggiunto livelli molto alti. Brividi e grande e emozione tra i presenti, il coro del liceo è una realtà nata ormai da diversi anni, consolidata grazie all’impegno e alla competenza della docente Moschella e alla bravura di ragazzi e ragazze che insieme costruiscono qualcosa di perfetto e armonioso.