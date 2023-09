Ceci, palestra chiusa per inagibilità

I consiglieri del gruppo del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, chiedono all’Amministrazione di Montegiorgio spiegazioni sui ritardi nella manutenzione della palestra della scuola elementare ‘Ceci’. I consiglieri Claudio Ferracuti, Luigi Ripani, Elvinia Minnoni e Fabrizio Cesetti, hanno raccolto le segnalazioni di alcuni genitori che hanno invitato a sospendere le attività all’interno della palestra fino a quando non si prenderanno provvedimenti. "A seguito delle segnalazioni pervenuteci dai genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di Montegiorgio – spiegano i consiglieri – abbiamo appreso che l’Amministrazione ha ordinato la chiusura della palestra di via Mazzini per inagibilità. Le foto inviateci mostrano condizioni di degrado avanzato delle pareti murarie, con macchie, muffe e distacchi dell’intonaco su ampie porzioni delle pareti. Tale degrado non è ovviamente frutto si una situazione inattesa, parliamo di uno stabile che da sempre presenta problematiche di questo tipo. Alla luce di tale degrado e della necessità di un intervento di risanamento, indipendentemente da eventuali ulteriori motivazioni sopraggiunte a giustificazione della chiusura, riteniamo grave che l’Amministrazione non sia intervenuta tempestivamente eseguendo i lavori durante il periodo estivo, in modo da restituire ai ragazzi un ambiente salubre e funzionale prima dell’inizio dell’anno scolastico. Adesso dove andranno gli alunni a svolgere l’attività di educazione fisica, soprattutto considerando che si va incontro all’inverno? Fino a quando resterà l’inagibilità della palestra? Perché non sono stati programmati i lavori di risanamento nei mesi estivi? Domande che rivolgiamo al Sindaco, facendo notare che questa è solo l’ultima di una lunga lista di situazioni che evidenziano incuria nella gestione della cosa pubblica".

Il gruppo di minoranza in questi giorni ha sollevato diverse mozioni rivolte al sindaco Michele Ortenzi: il censimento e la manutenzione del verde pubblico nei parchi, la captazione dell’acqua da parte della Ciip sul fiume Tenna, l’impianto fotovoltaico di Piane che saranno discusse nel prossimo Consiglio comunale.

a.c.