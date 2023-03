Celebrato il precetto pasquale con forze dell’ordine e autorità

Celebrato il tradizionale precetto pasquale nella cornice della cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, alla presenza delle massime autorità civili e militari, dei vertici provinciali delle forze di polizia e delle associazioni dei combattenti e d’Arma. La funzione, organizzata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza con la collaborazione del Comando provinciale dei carabinieri, è stata officiata dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, coadiuvato dal cappellano militare, don Nicola Masci. Durante la liturgia, Pennacchio si è soffermato sull’importanza della misericordia, la quale deve sempre guidare l’uomo nel suo operare quotidiano, illuminandone il cammino. Nell’occasione, è stata ricordata la ricorrenza dell’anniversario della strage di Via Fani, mettendo in risalto il rispetto e l’onore dovuto a tutti gli uomini in divisa che quotidianamente, con spirito di sacrificio e alta professionalità, rischiano la propria vita nell’adempimento del dovere, a tutela della sicurezza della collettività. È stata data lettura della ’Preghiera per la Patria’ e, l’arcivescovo ha pronunciato parole di incoraggiamento e gratitudine per l’opera di grande competenza, passione e coraggio svolta da forze armate.