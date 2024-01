Celebrazioni per Andrea Bacci, passa la legge in Consiglio Approvata legge per celebrare il quinto centenario di Andrea Bacci, padre della gastronomia e dell'enologia italiana. Si organizzeranno percorsi turistico-culturali per valorizzare la sua eredità e promuovere le Marche. Bacci è noto per i suoi trattati sul vino e sull'acqua, considerati pietre miliari nel settore.