Celebrazioni per i 170 anni del Montani

Il museo dell’Innovazione Tecnica Industriale (Miti), custodisce strumentazioni scientifiche storiche tra le più importanti e rare a livello europeo. Nell’ambito delle celebrazioni del 170esimo anniversario della fondazione dell’Istituto Montani di Fermo, domani al Miti alle 10.30 si terrà un importante convegno, patrocinato dalla società italiana di fisica, chimica italiana e dall’associazione nazionale dei Musei Scientifici. Tre le sessioni in programma: nella prima si evidenzierà il ruolo culturale della strumentazione scientifica e della sua valorizzazione; nella seconda saranno trattati gli approcci didattici che i Musei Scientifici permettono di porre in essere; nella terza verranno mostrati interessanti marcatori di passaggi evolutivi della Scienza e Tecnica per arrivare fino ad Arduino.