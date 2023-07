’Cena degli anziani’ a Rapagnano

Torna un appuntamento tradizionale dell’estate di Rapagnano, uno di quelli che riesce a coinvolgere e alimentare sempre in maniera più importante il senso della comunità anche in una realtà a misura d’uomo come questa. È in programma lunedì alle 20 nella zona di San Tiburzio la ’Cena degli Anziani’, un’idea che ormai da qualche anno si rinnova e viene riproposta portando con se soprattutto la voglia di stare insieme e vivere una serata allegra. Una festa organizzata dal Comune grazie alla collaborazione da parte della Pro Loco di Rapagnano che allestirà tutto il necessario al centro sportivo San Tiburzio, punto di riferimento della cittadina. Per coloro che fossero interessati è possibile prenotare negli uffici comunali, ricordando ovviamente che la cena è gratuita per tutti gli over 65 e che ha un costo a persona di 20 euro per tutti gli altri.