‘Cena della Vittoria’. In mille festeggiano la vittora del palio di contrada Pila

Alle prime luci dell’alba di domenica è calato il sipario sulla ‘Cena della Vittoria’ di contrada Pila, vincitrice del Palio dell’Assunta 2023. Un evento straordinario tanto quanto la vittoria della contrada del Mascherone che ha portato a casa l’ambito drappo dopo 41 anni ovvero da quando se lo aggiudicò alla prima edizione moderna della Cavalcata dell’Assunta, nel 1982, con la fantina Rosita Quintili in sella a Miseno. Un’organizzazione impeccabile a partire dalle 18 con l’aperitivo servito lungo il tratto di viale Trieste, nel cuore di Santa Caterina, chiuso al traffico data l’eccezionalità dell’evento. La serata è proseguita poi a piazza Sagrini dove i 1000 ospiti presenti hanno potuto godere di un servizio degno delle grandi occasioni: gigantografie e addobbi biancocelesti in ogni dove, tovaglie in stoffa, calici di vetro, menù stampati in color oro, biglietti della lotteria personalizzati e persino bomboniere segnaposto. Fantino, scuderia, Priore e Palio hanno fatto il loro ingresso tra musiche trionfali ed effetti luminosi: "Sono orgoglioso e fiero di essere il Priore di questa fantastica contrada- ha detto Francesco ‘Ciccio’ Catini visibilmente emozionato- di aver riportato il Palio in via Brunforte: non siamo più la ‘nonna’. L’essere così numerosi dimostra che nonostante tutte le sconfitte, ci siamo sempre stati anzi più si tornava a casa perdenti, più l’amore per la contrada cresceva. Questa festa è la vittoria di tutti, nessuno escluso. Ringrazio il direttivo con la vice priora Serena Scibè, la mia famiglia, le associazioni del quartiere; Alessandro Fiori: fantino fenomenale, calmo, concentrato, di poche parole ma che ha saputo parlare con i fatti; Matteo, Kety e Mirco della scuderia ‘Tobra’ che con Diamante Prezioso ci hanno regalato la pagina più attesa e bella della storia della Cavalcata".

Tra un coro e l’altro, anche i ringraziamenti al gruppo corse e a Francesco Paoloni, il ‘fortunello’ biancoceleste (incaricato di andare a prendere il cavallo, ndr). Alla presenza delle importanti cariche politiche, istituzionali della città e di una rappresentanza della Fermana Calcio, a prendere la parola il sindaco Paolo Calcinaro: "Una grande partecipazione di cittadini durante l’intero periodo del Palio che è culminata nella vittoria e in questa festa: come sindaco posso dirmi orgoglioso di aver vissuto questi momenti". Riconoscimenti consegnati ai gemellati contradaioli delle contrade San Pierino e Ascensione rispettivamente del Palio di Fucecchio e Buti.

Gaia Capponi