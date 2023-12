"Cena di Natale della Fermana: ultimo Evento Istituzionale dell'Anno"

Da Oscar e Amorina, ristorante di Piane di Montegiorgio, è andata in scena la cena di Natale della Fermana. Alla serata anche l’amministrazione comunale. Questo è stato l’ultimo evento istituzionale dell’anno, ma il 2023 della Fermana si chiuderà con l’ultima seduta di allenamento in programma per questa mattina sul sintetico del Pelloni. Sarà anche l’ultima volta in cui si vedrà Gasbarro allenarsi con la Fermana: il difensore ha deciso di non rinnovare il contratto con i gialloblù che scade al termine dell’anno.

Fi. Ro.