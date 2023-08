Cena spettacolo sul mare con sfilate, balli e divertimento

Una notte da sogno: è quanto promettono gli organizzatori della terza edizione di “Cena spettacolo sul mare” che si svolgerà mercoledì 9 agosto allo chalet Minonda di Porto San Giorgio. A partire dalle ore 20, Mauro e Melissa della scuola di ballo Puerto Rico Salsa, tra una portata e l’altra, tutte a base di pesce, offriranno dei brevi momenti di intrattenimento. "Giusto due o tre minuti, in modo da non allungare troppo la cena, per intrattenere gli ospiti" dicono Mauro e Melissa. E così tra l’antipasto e il primo, tra secondo e il dolce, tutto accompagnato da buon vino, gli intervenuti potranno assistere ad alcune brevi sfilate di moda, con abiti creati da atelier del territorio, sia da sposa, sposi ed eleganti, altri in cui ci saranno balli e pezzi di lirica con violino e cantanti

tra cui anche una famosa soprano. Tutte aziende e artisti categoricamente del territorio. Anche le modelle e modelli saranno pettinati dal terzo organizzatore ’Tina e Sauro’, specialisti per eccellenza del tricolook capelli sani e belli. La serata, stando a quanto annunciano gli organizzatori, promette "una notte da sogno, perché la vita va vissuta nella bellezza". Una sorta di festeggiamento anticipato per il Ferragosto, che non si esaurirà nella cena spettacolo, ma andrà avanti con balli di gruppo, disco e latino, a partire dalle ore 23. La partecipazione alla serata, che ha un costo di 45 euro, è a numero chiuso. Informazioni ai numeri: 0734-675060, 331-4986663.