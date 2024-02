Cencetti: basta parlare di piante

Stefano Cencetti che si qualifica coordinatore della provincia di Fermo di Base Popolare e responsabile organizzativo regionale interviene polemicamente sul fatto che si parli di un problema, secondo lui di nessuna importanza qual è la questione delle Tamerici. Osserviamo che se se ne parla significa che interessa. Se lui, poi, ha dei suggerimenti da dare circa l’esame di temi più importanti ed interessanti li proponga. Intanto rilevo che anche lui, con questo comunicato non ha fatto mancare la sua voce, pur criticando, in merito a quelle tamerici. "La politica Sangiorgese al palo per la diatriba tamerici si, tamerici no. Se queste sono le argomentazioni stringenti e le priorità per il nostro amato paese, credo siamo arrivati alla frutta. Credo sia quanto più primario parlare di declino economico della città, dove le attività sono in netta ed evidente difficoltà, dove il turismo va potenziato ed incentivato con misure innovative ed anche drastiche, dove le strutture turistico ricettive chiudono o vendono non sapendo quale sarà poi la loro reale funzione futura. A mio modesto parere le tamerici, con tutto il rispetto per le piante, non sono fondamentali nell’andamento evolutivo del paese e sinceramente siamo diventati quasi lo zimbello della provincia per tale pseudo problema. Forse e dico forse è il caso di voltare pagina e guardare al futuro di Porto San Giorgio con un’iniezione di proposte rivoluzionarie e determinanti per risollevarlo e rilanciarlo".