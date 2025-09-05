Cencetti: "Il sistema sanitario così non funziona"

La situazione che si è verificata nell’ospedale di comunità elpidiense "è segno evidente di un sistema sanitario regionale che non funziona e che costringe i cittadini, soprattutto i più fragili, a vivere la sanità non come un diritto, ma come un percorso ad ostacoli" sostiene Stefano Cencetti (candidato alle regionali con Progetto Marche) per ovviare la quale propone "la riorganizzazione di agende e turni per ridurre i ritardi, garantendo il rispetto degli appuntamenti fissati e un’organizzazione del personale più efficiente; sportelli dedicati, con canale prioritario per anziani e fragili per un accesso senza attese interminabili; pagamenti accessibili a tutti, il Pos deve essere un’opzione, non un obbligo". Cencetti propone verifiche costanti sulla qualità del servizio nell’Ast: "Un monitoraggio trasparente dei tempi di attesa e della soddisfazione degli utenti, con pubblicazione periodica dei dati. La sanità pubblica deve tornare a essere un luogo di cura e fiducia, non di esasperazione". Di sanità si parlerà anche il 9 settembre, ore 21, sala riunioni della Croce Azzurra, a Porto San Giorgio, con Cencetti, con l’ex direttore generale degli Ospedali riuniti di Ancona, Michele Caporossi (candidato alle regionali con Progetto Marche Vive) e con Renato Bisonni, (coordinatore provinciale della stessa lista).