Cenone di fine anno al palazzetto di Valmir

Comunità attiva e impegnata nel coinvolgimento sociale a Petritoli, che questa sera saluta il 2022 con due appuntamenti che uniscono cultura, buon cibo e divertimento. Aggregazione e allegria prenderanno forma al palazzetto dello sport, con il cenone di fine anno e dopocena, organizzato dal Centro Famiglie Valmir presieduto da Teresa Pennesi, in collaborazione con il Comitato giovanile petritolese. La serata prevede un menù a base di prodotti tipici locali per la preparazione di piatti, che il Centro Famiglie ha in parte preparato autonomamente e in parte acquistato dalle strutture commerciali del paese.

L’appuntamento al palazzetto si svolge contemporaneamente alla serata (con inizio alle 22) al teatro dell’Iride ‘Dal Bel Canto al Gospel’ per festeggiare l’arrivo del 2023. La serata prevede che alla mezzanotte si festeggerà l’arrivo del nuovo anno, con brindisi e buffet a base di tipicità alimentari locali, spumanti Doc e Dop della rete Slow Food. "Sono fiero della nostra comunità impegnata nelle attività di coinvolgimento collettivo – dice il sindaco Luca Pezzani – al punto di contare su due appuntamenti di partecipazione sociale di condivisione culturale e aggregazione. Ringrazio il Centro Famiglie, gli amministratori comunali ed auguro a tutta la comunità un buon 2023".

Paola Pieragostini