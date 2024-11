Cento alberi da piantare per migliorare la città

Tutela del verde e dell’ambiente avanti tutta, così, almeno l’amministrazione comunale cerca di darlo ad intendere e a dimostrarlo sul campo con la messa a dimora di 100 piante domenica prossima, in occasione della festa dell’albero. Come nel 2023 il Comune, in collaborazione con i Vivai Forestali Assam Marche e il supporto degli scout darà vita alla Festa alle ore 10 di domenica 24 novembre nell’area verde del quartiere Santa Vittoria, adiacente a via Edison. E come l’anno scorso verrà piantato un albero per ogni nuovo nato fino al 15 di ottobre. Verranno recuperati anche i neonati che non avevano potuto partecipare perché nati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2023. L’amministrazione rende noto che verranno piantati 75 lecci pari al numero dei nati entro il 15 di ottobre. Su ogni leccio verrà appesa una targhetta con il nome del bambino a cui è dedicato, allo scopo di simboleggiare il legame tra la nuova vita e il futuro del nostro ambiente. Ai 75 lecci se ne aggiungeranno ulteriori 25, per recuperare i piccoli esclusi dall’iniziativa l’anno scorso perché come già accennato eran nati dopo il 15 ottobre.

Della festa dell’albero dei suoi significati parla particolarmente ispirato l’ assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua: "La Festa dell’albero non è solo la celebrazione del verde ma un’occasione di sensibilizzazione per grandi e piccoli sui temi della cura dell’ambiente, un’opportunità per riflettere sull’importanza della sostenibilità e del rispetto per la natura. Insomma, una giornata speciale in cui festeggiare insieme anche i nuovi arrivati che arricchiscono la nostra comunità. Piantare un albero per ogni nuovo nato è un gesto che va oltre il simbolo: è un impegno per il futuro, un segno tangibile di responsabilità e sensibilità nei confronti dell’ambiente che ci ospita. Ogni albero che piantiamo è un’azione rivolta alle future generazioni, un modo per lasciare loro un mondo migliore.

Spiega poi che la data di celebrazione del 24 novembre differita rispetto al 21 data nazionae dell’albero, è stata scelta proprio per favorire una maggiore partecipazione da parte dei cittadini, in particolare di coloro che, durante la settimana, per motivi lavorativi potrebbero essere impossibilitati ad esserci: "Dedicare un albero a una nuova vita – conclude – è un gesto fondamentale, non solo simbolico, che sottolinea l’importanza di un legame profondo tra la crescita della comunità e la salute del nostro ambiente".

Silvio Sebastiani