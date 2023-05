Cento giorni al Palio Corteo e abiti storici La festa in piazza con 800 studenti

I protagonisti dell’evento per i ‘Cento giorni al Palio’, organizzato dalla Cavalcata dell’Assunta di Fermo domani alle 17 in piazza del Popolo, saranno gli oltre 800 bambini delle 40 classi partecipanti al progetto ‘Il Palio si corre a scuola’. Daranno vita a un mini corteo: ogni contrada avrà il suo piccolo Priore, Gonfaloniere, Capitano d’Armi, Dama, Famiglia Nobile e Popolani al pari dei cortei del 14-15 agosto. I Musici e Alfieri della Cavalcata insieme a quelli di ogni contrada apriranno il corteo quindi i piccoli priori consegneranno il gonfalone, in miniatura anch’esso, al rispettivo Priore come segno beneaugurante per l’edizione del Palio dell’Assunta 2023. A conclusione dell’evento, un drone immortalerà i bambini che, al centro della piazza, andranno a creare la scritta ‘Et Palio sia’. "Il ringraziamento più grande va ai bambini coinvolti con attività distinte per fasce d’età – hanno spiegato i priori Renato Montagnoli e Gianluca Iervicella del gruppo giochi ". Grande impegno di dirigenti e insegnanti. Per l’Isc ‘Da Vinci- Ungaretti’: dirigente Maria Teresa Barisio; plesso ‘Molini Tenna’ con le maestre: Giuseppa Antona, Luisa Isidori, Adria Isidori, Eleonora Carvelli, Giacomo Franca, Kety Priori, Antonella Nigrisoli, Eleonora Rita, Jessica Giorgetti, Pamela Palmieri, Alba Negri, Sara Panichi, Maria Grazia Rogante, Anna Maria Scollo; plesso ‘Salvano’ con la fiduciaria Romina Giommarini e le colleghe; plesso ‘Ponte Ete’ con le maestre: Sandra Papa, Silvana Piccarretta, Aleksandra Zaydel, Maria Bracalente, Silvia Del Monte, Catia Albano, Michela Marcantoni, Barbara Spagnoli, Laura Panichelli, Federica Catasta, Serena Vella, Fabiana Sgariglia; plesso ‘San Claudio’ con la maestra Milena Palloni; plesso ‘Monaldi’ con la fiduciaria Cristina Marrozzini e le colleghe. Per l’Isc ‘Betti’: dirigente Anna Maria Isidori; plesso ‘Sapienza’ con le maestre: Paola Ferri, Benedetta Cossignano, Gino Mircoli, Stefania Baffoni, Rita Marino, Romina Marchionni; plesso ‘Sant’Andrea’ con le maestre: Berna Capuani, Claudia Mercuri, Laura Abbruzzetti, Annamaria Savini, Silvia Lattanzi, Benedetta Ripani, Fabiana Tiburzi, Stefania Genovese, Emanuela Tarquini, Donatella Properzi, Claudia Pelacani, Francesca Screpante, Paola Mosca; plesso ‘Don Dino Mancini’ con le maestre: Ylenia Pagliari, Cristina Miliucci, Laura Leoni, Marta Alberico e Gabriella Silla, Silvia Concetti, Catia Ciccioli, Daniela Virgili, Claudia Fattorini. Per l’Isc ‘Fracassetti- Capodarco’: dirigente Simona Flammini; plesso ‘Tiro A Segno’ con la maestra Sandra Ruggeri; plesso ‘Capodarco’ e ‘San Michele Lido’ con le maestre Catia Scaloni e Cecilia Ciuffetti.