Cento strumenti musicali giocattolo alle associazioni

Un grande gesto di sensibilità verso il sociale. E’ quello messo in atto dalla iCOM, che commercializza gli strumenti musicali giocattolo con il marchio Bontempi, che ha donato alle associazioni cittadine più di 100 strumenti musicali giocattolo. Un modo per augurare buone feste a tanti bambini e ragazzi che vivono fragilità o disagio. In particolare, gli assessori Mauro Torresi, Micol Lanzidei e Mirco Giampieri, nel portare i saluti ed i ringraziamenti del sindaco Paolo Calcinaro e del Comune, hanno voluto ringraziare l’azienda, rappresentata per l’occasione dallo storico collaboratore Pierluigi Pompei, responsabile dell’ufficio grafico. La donazione sarà destinata: all’Asilo nido Mario Santoro, al Centro Montessori, alla Ludoteca Riù Santa Petronilla, al Centro di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti San Tommaso, al Centro di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti Lido Tre Archi (gestiti dalla coop Il Picchio), alla Comunità educante Campiglione (gestita da coop. Il Faro), alla Comunità educativa per minori dell’Associazione Mondo Minore, al Centro di aggregazione per bambin e adolescenti Don Ricci, alla Comunità educativa per minori de L’isola che non c’è, alla Comunità educativa per minori della Fondazione Sagrini.