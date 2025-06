Centrale a San Marco, il comitato: "Ora esposto"

Dopo il tempo delle polemiche, delle discussioni, della preoccupazione, sono arrivate le barriere arancioni per delimitare l’area nella quale si vorrebbe realizzare una centrale a biometano, a San Marco. Immediata la reazione del comitato che si è costituto per dire no all’impianto, l’intenzione è quella di portare le carte in Procura: "Regione Marche, Provincia di Fermo e Comuni agiscano per fermare scempio in un’area paesaggisticamente cruciale per lo sviluppo del territorio". Il Comitato cittadino chiede una risposta immediata e concreta da parte delle istituzioni: "Dopo mesi di silenzi, ritardi e ambiguità amministrative, è tempo che Comune e Regione chiariscano la propria posizione: si intende davvero tutelare il territorio della bassa Val Tenna o si lascerà che decisioni strategiche continuino ad essere decise nell’ombra?". il comitato ricorda che oltre 2 mila cittadini hanno già firmato la petizione per fermare l’impianto: "Ora chiediamo l’immediata revoca della PAS, l’avvio di una variante urbanistica per impedire ulteriori insediamenti invasivi nell’area e, soprattutto, trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di chi governa. A supporto di queste richieste, il Comitato trasmetterà formalmente alla Procura tutta la documentazione raccolta in oltre un anno di monitoraggio".

I cittadini che hanno costituito il comitato ricordano che l’allarme è partito ormai da oltre un anno, per l’idea di sistemare in quell’area una centrale a biometano di oltre 2 ettari, con biodigestori capaci di lavorare più di 7.500 m³ di pollina l’anno, approvata in regime di silenzio-assenso con una SCIA inviata via PEC e senza alcuna istruttoria formale da parte del Comune di Fermo: "Un impianto industriale mascherato da "procedura autorizzativa semplificata" (PAS), ipotizzato in un’area agricola prossima al fiume Tenna e al quartiere Cretarola destinata, da Piano Regolatore, a tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica con l’ipotesi di un futuro parco fluviale sovracomunale. Nessun responsabile del procedimento nominato, nessuna documentazione completa al momento della trasmissione, nessun controllo vero. Aggiungiamo, nessuna vergogna. Eppure, nonostante le gravi anomalie, il Comune ha scelto di temporeggiare, quando avrebbe dovuto annullare la pratica in autotutela per ragioni di pubblico interesse. Dopo l’assemblea pubblica del 17 maggio 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, e la seconda del luglio 2024 anch’essa con oltre 200 cittadini, ci era stato richiesto di ridurre il livello di esposizione mediatica, in attesa che il Comune valutasse possibili soluzioni alternative con i soggetti interessati. Intanto, il privato sta recintando l’area e ha pubblicato sul BUR regionale l’avvio dei lavori, dichiarando che la PAS si è perfezionata il 24 agosto 2023, affermazione facilmente discutibile, vista l’assenza di parere di conformità edilizia, che il Comune ha chiesto solo nel 2024. Siamo davanti a un paradosso amministrativo: la ditta dichiara sul Bollettino Regionale che l’impianto è autorizzato, mentre il Comune continua a tacere in pubblico e a chiedere integrazioni al privato nel 2024. E così, una procedura nata male e condotta peggio potrebbe trasformarsi in un cantiere attivo sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno abbia mai firmato un atto di autorizzazione urbanistica formale".