Centrale a biometano, i lavori in partenza: “Il Comune poteva e doveva intervenire”

Fermo, 30 giugno 2025 – Mettere al centro il territorio, non gli interessi privati. È quello che chiedono da mesi i cittadini che hanno aderito ad un comitato spontaneo nato nei comuni di Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Monte Urano, contrari alla centrale proposta in zona San Marco alle Paludi: “Chiediamo trasparenza sugli atti, verifica delle procedure, ascolto dei cittadini e una visione che metta al centro il territorio, non gli interessi privati.

E come cittadini direttamente confinanti all’area della prevista centrale a biometano, non ci muove soltanto la preoccupazione per l’impatto ambientale e sulla salute pubblica — preoccupazioni più che legittime, che gli enti preposti a partire dallo stesso Comune fino alla Regione dovrebbero prioritariamente farsi carico di valutare e tutelare.

A preoccupare ancor più, oggi, è la realtà dei fatti che stiamo osservando sotto i nostri occhi”. Secondo i residenti i lavori sarebbero ormai in partenza, mentre si attendono ancora i risultati delle verifiche richieste dai comuni: “Il sindaco di Fermo sembra voglia delegare ai cittadini la responsabilità di un eventuale ricorso, eppure il Comune aveva da tempo tutti gli strumenti per intervenire direttamente, con tutti i presupposti di pubblico interesse ambientale del caso, ben prima che i privati pubblicassero l’avvio dei lavori sul Bur nell’aprile 2025. Ascoltiamo il primo cittadino affermare, con disarmante leggerezza, che “in tutta sincerità non pensa ci sarà un impatto così forte sulla zona”.

Ecco: ringraziamo ancora una volta per il parere personale, ma “in tutta sincerità”, noi non solo lo pensiamo, ma lo avevamo dimostrato già a maggio 2024 con gli stessi dati di progetto, che evidentemente nessuno sta analizzando con la dovuta attenzione. E ci stupisce che chi dovrebbe amministrare il territorio mostri una tale sottovalutazione delle conseguenze ambientali e sociali di un impianto industriale di questo tipo”.

Il sindaco ha parlato di un impulso politico dietro l’iniziativa dei cittadini: “Ci aspettavamo invece di essere sostenuti e tutelati — tanto che il sindaco stesso aveva avuto la nostra massima fiducia come prima persona contattata per chiedere informazioni, chiarimenti e garanzie, e tanto da fidarci ancora facendo un passo indietro e attendendo un intero anno per un esito definitivo di questa vicenda: la gestione del territorio e l’urbanistica sono cose serie, e vanno gestite dagli enti competenti che si auspica abbiano visioni lungimiranti e valorizzanti dei territori che amministrano.

La disaffezione di noi cittadini per la politica tutta avviene proprio quando, davanti a problemi reali, ci troviamo di fronte a questi atteggiamenti evasivi e incomprensibili. E quando a domande ben precise ci arrivano risposte contraddittorie, o assenti”.