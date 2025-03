Centri antiviolenza. Nel 2024 accolte 65 donne: "Quasi tutte sono italiane"

Per chi subisce una violenza la solitudine è la cosa peggiore, è il vuoto attorno che finisce per togliere speranza e a volte per negre possibili alternative. Per questo la Cna, con il settore Impresa donna, ha trovato la collaborazione di tanti soggetti, a partire da On the road e Ambiti sociali, per costruire percorsi di formazione interni alle aziende e non solo, per far crescere la consapevolezza sul tema e far sapere la rete di emergenza e di accoglienza che c’è. Il direttore della Cna, Andrea Caranfa, spiega che si tratta di un tema centrale per tutti: "Lavoriamo a questa idea da un anno, coinvolgendo anche le sedi di Ascoli e Macerata, oltre agli Ambiti XIX e XX. Quello della violenza di genere è un tema di cui si parla ancora troppo poco all’interno delle imprese. Vogliamo sensibilizzare le imprese e le stesse lavoratrici, proprio per far capire che in questo territorio ci sono associazioni che collaborano, che possono aiutare le persone coinvolte, giovanissime o adulte. La Cna si propone di diventare un punto sicuro per le donne, per accoglierle sempre e guidarle nella rete antiviolenza".

Maria Giulia Pezzoli, responsabile Cna impresa donna spiega che sono in calendario quattro incontri on line dalle 16 alle 18, il 20 marzo si parla di violenza maschile contro le donne, poi del funzionamento dei centri anti violenza, l’8 maggio si illustra la rete antiviolenza e il 29 maggio il centro per uomini maltrattanti, sempre gestito da On the Road: "La parità di genere e rispetto e promozione vita umana in generale è il fondamento di questo percorso. Speriamo di arrivare a quante più persone possibile". La presidente di Cna Impresa donna, Maura Donzelli, spiega di aver conosciuto donne con figli in difficoltà e di aver capito il valore di un lavoro silenzioso e immenso con la cooperativa On the road: "Il ricorso al numero unico 1522 è aumentato di circa il 20 per cento e dunque le donne stanno prendendo consapevolezza. Da me in azienda cerchiamo di essere sempre attenti per capire se le nostre donne stanno bene e sono serene". Fondamentale il supporto di Chiara Ferrari, coordinatrice del centro antiviolenza di Fermo, e della cooperativa On the Road, guidata da Laura Gaspari: "Sensibilizzare e prevenire è fondamentale quando si parla di violenza di genere, la Cna dialoga con tante imprese e con i cittadini e questa dunque per noi è un’ottica occasione".

Il centro antiviolenza è attivo dal 2009, gestito da On the road: 747 le donne accolte fino al 2024, circa una cinquantina ogni anno, mentre nel 2024 sono state 65: "C’è stato un incremento significativo, prosegue Ferrari, questo significa che le donne contattano e iniziano percorsi di presa in carico e iniziano ad essere consapevoli, informate e attente. Nel 69 per cento dei casi le vittime sono donne italiane, sfatiamo il pregiudizio che la violenza di genere sia legato agli stranieri. L’età di chi viene supportato è per il 29 per cento dai 31 anni ai 40 anni, il 27 per cento dai 41 ai 50 anni. Stiamo vedendo nell’ultimo anno un incremento delle 18enni ma anche delle minorenni, come non mancano i casi delle over 60, dunque un tema del tutto trasversale. Nel 56 per cento dei casi parliamo di violenza fisica e psicologica, con la seconda che è sempre presente ed è anche la più difficile da riconoscere e la più socialmente accettata. L’autore delle violenze, nel 97 per cento dei casi è un compagno, un marito o un ex, solo nel 3 per cento parliamo di colleghi o parenti". precisa Ferrari., Un ruolo lo gioca la casa rifugio, segreta, per donne con o senza figli, sempre con capofila l’Ambito XIX: "La gestiamo dal 2017, si chiama Casa dei fiori di mandorlo. Qui accogliamo chi ha bisogno di protezione. Un luogo dove cerchiamo di creare il reinserimento delle donne, mentre le proteggiamo. Dal 2017 al 2024 sono state 37, più 54 minori". Nel 2024 sono passate di qui dieci donne e sedici minori, principalmente straniere, africane o asiatiche a cui manca la rete sociale di supporto e che quindi hanno bisogno di allontanarsi dalla casa e non hanno alternative. Per lo più violenze psicologiche e fisiche, oltre a violenze economiche per il 15 per cento dei casi e sessuali nel 4 per cento dei casi. L’autore è per il 77 per cento il marito, padre o figlio.

Angelica Malvatani