Centri commerciali naturali, ecco i fondi

Un lungomare più tecnologico e rinnovato per rendere la città ancora più attraente. La Regione Marche ha ammesso a finanziamento la domanda presentata dal Comune per partecipare al bando per i Centri Commerciali Naturali. Ciò significa che il Comune riceverà 70mila euro, mentre quasi 200mila andranno a nove attività commerciali della città che hanno promosso il progetto in maniera congiunta. Gli obiettivi che potranno essere raggiunti in questo modo e grazie a questi fondi da parte del Comune sono la promozione digitale, il potenziamento degli infopoint turistici, il miglioramento degli arredi urbani. "Siamo orgogliosi di questa sinergia tra pubblico e privato che va nella direzione di far crescere ancora la città e per questo – sono le dichiarazioni del sindaco Massimiliano Ciarpella - ringrazio l’assessore al commercio, Maria Laura Bracalente, i consiglieri comunali con delega, Giorgio Marcotulli e Francesco Pacini per aver seguito lo sviluppo di questa progettualità passo dopo passo oltre alla Regione Marche e il consigliere Andrea Putzu".