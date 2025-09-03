Centri diurni e servizi socio-educativi. L’amministrazione stanzia 15mila euro

L’amministrazione comunale continua a investire sulle famiglie e sui più piccoli, confermandosi una città attenta al welfare educativo. Con una recente determinazione dirigenziale, il Comune ha infatti ufficializzato l’arrivo di un contributo di quasi 15 mila euro destinato al potenziamento dei servizi socio-educativi. Si tratta di fondi nazionali, messi a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e distribuiti ai Comuni italiani per sostenere iniziative a favore dei minori. A Porto San Giorgio le risorse, pari a 14.679,68 euro, saranno utilizzate per rafforzare i centri estivi diurni, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con finalità ricreative ed educative, offrendo così nuove opportunità a bambini e ragazzi durante i mesi cruciali dell’anno scolastico e del tempo libero.

L’obiettivo non è soltanto quello di garantire un presidio educativo costante, ma anche supportare le famiglie nella gestione quotidiana, soprattutto in un periodo in cui i costi della vita mettono a dura prova i bilanci domestici. I fondi dovranno essere impiegati entro la fine del 2025, confermando la volontà dell’amministrazione di programmare in tempi rapidi attività e progetti concreti. Un segnale importante che rafforza la rete dei servizi sociali cittadini e che testimonia la sensibilità di Porto San Giorgio verso le nuove generazioni, considerate una vera priorità per la crescita della comunità.