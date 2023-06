Centri estivi a Villa Zara

Un programma dedicato alle diverse fasce d’età in piena estate quello organizzato dall’amministrazione di Torre San Patrizio con tantissime iniziative ricreative per tutti. Il centro estivo si svolgerà dal 3 al 28 luglio dello stesso mese e prevede un programma decisamente ricco ed intenso con lo splendido Parco Villa Zara a ospitare i bambini appunto dai 3 ai 6 anni. Tutte le uscite previste partiranno sempre dal parco Villa Zara intorno alle 8, tranne i tre venerdì nei quali ci saranno le gite al mare la partenza e dunque il ritrovo è anticipato alle 7,30 del mattino per poi tornare sempre a Villa Zara intorno alle 12.