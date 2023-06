Centri estivi al mare: due programmi diversi e domande entro il 17

Scadranno il 17 giugno le iscrizioni ai due programmi estivi attivati dall’Amministrazione di Magliano di Tenna e rivolte ai bambini e alle famiglie del paese. Si tratta di fornire l’occasione di bambini di giocare e socializzare mentre e consentire ai genitori di lavorare. Partiamo dalle colonie estive che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio presso lo chalet ‘Baladì’ di Lido di Fermo e rivolto a bambini con età compresa fra 6 e 14 anni che si svolgerà in orario mattutino e rientro pomeridiano. Contestualmente si stanno raccogliendo le adesione per il centro estivo per i minori rivolto a bambini da 3 a 6 anni che si svolgerà dal 3 al 28 luglio, con due formule differenziate: il primo presso la scuola dell’Infanzia del paese con giochi, laboratorio e sport; il secondo presso lo chalet ‘Il Corallo’ di Porto Sant’Elpidio. Entrambi saranno seguiti da persone qualificate, per info sarà sufficiente contattare il Comune.