"Centri estivi anche il pomeriggio"

Il sindaco Alessio Pignotti e il suo vice, Roberto Greci, hanno incontrato il nuovo responsabile dell’Ufficio Scolastico regionale, Luca Galeazzi, per ragionare sulla possibilità di chiedere (e ottenere) l’attivazione di un’altra classe a tempo pieno alla scuola primaria. Ad oggi, c’è una sola classe a tempo pieno, alla primaria di Piane Tenna ma per il prossimo anno scolastico, c’è stato un esubero di iscrizioni al tempo pieno, per cui è stata sì, formata una prima classe ma undici bambini sono rimasti esclusi da questa opportunità. A loro, era stata prospettata la possibilità di spostarsi alla primaria del capoluogo dove si sarebbe tentata l’attivazione di un’altra classe a tempo pieno. Dopo diversi incontri con cittadini e rappresentanti della scuola "dai quali è emerso il bisogno crescente delle famiglie dei bambini della primaria, di una organizzazione scolastica che preveda il tempo pieno sia per conciliare gli orari scolastici con quelli lavorativi (sono aumentate le aziende che applicano il tempo continuato) sia per avere il sabato libero per stare più tempo con i propri figli" spiega Pignotti, è stato chiesto un incontro a Galeazzi per sondare il terreno. Ora, l’amministrazione intende avviare "una attenta valutazione nei vari plessi scolastici sulla possibilità di istituire la mensa scolastica, un servizio necessario per avviare una ulteriore prima classe a tempo pieno, nel rispetto dei tempi dettati dall’Usr, per l’anno scolastico 2024-2025".

Non se ne parla per l’anno prossimo dunque, ma per quello successivo quando ottenere una seconda classe a tempo pieno rischia di non essere già più sufficiente per far fronte a richieste destinate ad andare sempre in crescendo. Altra questione: l’attivazione dell’orario prolungato (mattina e pomeriggio, con pranzo incluso, non più dalle 8 alle 12 come avvenuto finora) dei Centri Estivi: "Ci stiamo ragionando da febbraio – precisa Pignotti –, in seguito ad un’attenta valutazione delle esigenze più volte manifestate dalle famiglie". L’amministrazione può avere piena contezza di quanto questa riorganizzazione del servizio estivo sia importante per le famiglie anche dalla raccolta di firme (ne sono state consegnate 205) avviata a corredo della richiesta avanzata dal Pd proprio per ottenere l’attivazione del tempo pieno per i centri estivi e, se possibile, di anticiparne l’inizio dalla fine dell’anno scolastico a tutto il mese di luglio.

Marisa Colibazzi