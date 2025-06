Centri estivi, dieci proposte tra cui scegliere

Centri estivi avanti tutta, per l’avvio è ormai solo una questione di dettagli organizzativi. L’amministrazione comunale ha compiuto l’ultimo provvedimento di competenza, vale a dire: l’emanazione del bando per assegnare un contributo ad integrazione delle rette sostenute dalle famiglie, per i minori residenti nel comune di Porto San Giorgio di età compresa fra zero e 17 anni, per la frequenza dei centri estivi 2025: "Abbiamo voluto incentivare l’adesione ai centri convinti della validità della loro funzione di supporto alle famiglie e di formazione dei bambini e sulla scorta del successo dai citati centri fatto registrare l’anno scorso con piena soddisfazione dei genitori e dei bambini medesimi per la cura e l’attenzione con cui i centri erano gestiti e per il condiviso programma delle attività" spiega l’assessore ai servizi sociali Carlotta Lanciotti ricordando che i centri estivi sono progetti educativi, sportivi e ricreativi rivolti ai bambini con l’obiettivo di aiutare le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro durante la chiusura estiva dele scuole; favorire la socializzazione, lo sviluppo delle attitudini fisiche e artistiche individuali, la conoscenza e la tutela del territorio.

Sono dieci i centri estivi promossi da associazioni sportive e scuole private della prima infanzia, convenzionati con il Comune e pronti ad avviare l’attività. Li elenchiamo: Il Paese dei Balocchi; parrocchia Gesù redentore- don Bosco; La Casetta Azzurra; Scuola Mini Basket & Arcobaleno; Centro per l’infanzia; Sarabanda; Atletica Sangiorgese; Virtus Basket asilo nido Micky mouse _ allenamenti; Nardi Juventus Summer Dream.

Ognuno di essi ha elaborato un volantino pubblicitario per segnalare il tipo di attività svolta e gli orari. Possono presentare domanda per il contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: Residenza nel Comune di Porto San Giorgio; cittadinanza italiana o comunitaria, o extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno; Isee minore di euro 25.000; aver frequentato uno dei centri convenzionati. Contributo concedibile per la frequenza massima di 6 settimane, bambini con di abilità non pagano. La domanda di contributo è redatta utilizzando l’apposito modello, allegando copia di iscrizione alcentro estivo. Deve essere presentata, entro e non oltre le ore 13 del 3 luglio nell’ufficio Protocollo del comune oppure nello sportello servizi sociali nel cortile delle magnolie : protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Silvio Sebastiani