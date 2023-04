Centri estivi, il Comune a caccia di associazioni

"Considerati i positivi riscontri riguardo alla sua attuazione negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale intente replicare l’iniziativa finalizzata a favorire la partecipazione dei minori alla rete dei centri estivi comunali". Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali e giovanili, Carlotta Lanciotti, la quale spiega che a parziale copertura della spesa sostenuta dalle famiglie verranno erogati loro dei contributi a condizione che iscrivano i propri figli a uno dei centri estivi appartenenti alla rete comunale. Aggiunge che, a tale scopo, si rende necessario individuare quelli che verranno attivati nel territorio di Porto San Giorgio con le caratteristiche richieste.

Possono presentare domanda di attivazione dei centri le realtà operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale: associazioni di volontariato e promozione sociale, cooperative, polisportive, onlus ed altre, aventi sede legale o operativa a Porto San Giorgio. Dovranno impegnarsi ad utilizzare , per la realizzazione delle attività estive, personale qualificato e in numero adeguato in relazione al numero dei bambini coinvolti. Inoltre dovranno garantire la conformità delle strutture non scolastiche alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità dovranno altresì impegnarsi ad accogliere minori segnalati dall’Ufficio Servizi sociali. Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse devono essere presentate entro le 13 del 30 aprile per Pec, consegna all’Ufficio protocollo o via mail a [email protected]

L’assessore aggiunge che "è richiesta la partecipazione obbligatoria agli incontri predisposti dal Comune, che coordinerà lo scambio di informazioni ed esperienze significative tra soggetti candidati al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori". A tal proposito alle 16,30 di, domani, giovedì 20 aprile, si terrà nella sala consiliare del municipio una specifica riunione. Prossimamente verranno determinati i criteri per i contributi da destinare alle famiglie ed il relativo bando. Informazioni 0734.680501. Negli ultimi due anni sono state nove le associazioni che hanno risposto alla manifestazione di interesse e che diedero vita ad altrettanti centri.

Silvio Sebastiani